إزالة 49 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 24 ساعة بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أنه تمت إزالة 43 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1405م2 وعدد 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1 قيراط خلال يوم واحد بمختلف جهات الولاية.وأشار المحافظ- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 523 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم تنفيذ 324 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 42479م2 و199 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 177 فدانًا و5 قراريط.وشدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة السادسة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظًا على الصالح العام وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.