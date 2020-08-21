رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 49 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 24 ساعة بالمنوفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:36 ص
إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ
ولاء القاضى
طباعة
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أنه تمت إزالة 43 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1405م2 وعدد 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1 قيراط خلال يوم واحد بمختلف جهات الولاية.

وأشار المحافظ- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 523 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم تنفيذ 324 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 42479م2 و199 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 177 فدانًا و5 قراريط.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة السادسة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظًا على الصالح العام وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

موضوعات متعلقة

تحصيل 33 مليون جنيه «مخالفات بناء» من مواطن فى كفر الشيخ

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

علماء يحددون سبب الإصابة أكثر من مرة بعدوى كورونا

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالي يفاقم أعراض الدوالي

عالم فلك روسى يكتشف مذنبًا وكويكبًا جديدين

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية