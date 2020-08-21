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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفايات خطرة وعدم تعقيم.. غلق 8 منشآت طبية في المنوفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:21 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق 2 مستشفى خاص لمدة أسبوع بمركزي منوف وشبين الكوم، وكذا غلق 4 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد والعلاج الطبيعى والعظام بمراكز منوف وقويسنا والشهداء؛ لمخالفتهم قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 153 لسنة 2004، كما وافق محافظ المنوفية على غلق جناح للعمليات لمدة أسبوع وجناح آخر للعمليات وغرفة أشعة لحين تلافي المخالفات الواردة بمركز منوف.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المراكز الطبية تبين عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل جناح العمليات وغرفة التعقيم وعدم جاهزية غرفة العمليات، وعدم التعامل الصحيح مع الأدوية المستخدمة ووجود نفايات طبية خطرة داخل غرفة السونار، ووجود جهاز أشعة غير مرخص وغير حاصل على موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الإشعاع، وكذا وجود دواليب خشبية بغرض التخزين بحجرة العمليات.

وبالمرور على المستشفيات تبين عدم وجود طبيب بغرفة الطوارئ وغير مكتملة التجهيزات ووجود مستهلكات جراحية منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات غير معقمة، وعدم تفعيل استمارات التخدير وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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