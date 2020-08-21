بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

1- اختيار الوقت المناسب:

2- البعد عن القطع الرخيصة للغاية:

3- أفضل قطع الملابس بالوكالة:

4- ضرورة الفصال:

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال اليومين الماضيين منشورات بكثرة، حول قلة أسعار الملابس بوكالة البلح، حيث لفتت أنظار العديد من الفتيات للوكالة التي لم يقبلوا عليها طيلة حياتهم.وتضم وكالة البلح بمنطقة وسط القاهرة العديد من المحال التي يباع بها مختلف الأشياء، أبرزها الملابس المستعملة القادمة من الخارج من الماركات العالمية، وللقدرة على الشراء بشكل صحيح، وبالتزامن مع ذهاب العديد لها اليوم، نقدم لكم من خلال ذلك التقرير بعض النصائح التى يجب اتباعها عند الذهاب لأول مرة:من أول النصائح وأهمها هو التوقيت الذي يجب اختياره بدقة للحصول على ملابس جيدة وصالحة للاستخدام بحسب أحد اصحاب المحال بالوكالة "أشرف علي"، حيث أوضح لـ "الدستور" أن انسب وقت للذهاب بالأيام هو الأثنين الذي يعتبر بالنسبة لهم أول أيام الأسبوع نظرا لأن يوم إجازاتهم الأحد.وفيما يخص الشراء للمواسم فإنه يجب الذهاب في بداية الموسم، وبقدوم فصل الشتاء، فإن أنسب وقت هو نصف شهر أكتوبر وأول نوفمبر، حيث أن بعد ذلك الوقت يكون قد تم شراء أفضل القطع.أكد أشرف على ضرورة عدم الانخداع بالقطع رخيصة الثمن، حيث أنها تكون مستعملة كثيرا وقديمة، واوضح أنه يمكن الشراء من القطع المستوردة او ذات العيوب البسيطة من بواقي التصدير، مؤكدا "برضه الغالي تمنه فيه".هناك بعض القطع من الملابس التي تعتبر الأفضل على الإطلاق بوكالة البلح، وهو الجاكيت الشتوي الذي عادة ما يكون مستورد وبالرغم من استخدامه، إلا أنه لا يظهر عليه ذلك ويظل ذات شكل وجودة، بالإضافة إلى بعض البناطيل، وملابس الأطفال التي تعد من أفضل القطع بالوكالة، خاصة انه لا تفرق معه موضة.يتبع أغلب البائعين أسلوب رفع سعر القطعة تحسبا لفصال الزبائن، حيث أكد أشرف قائلا "البائع لو حاطت يافطة ممنوع الفصال، فاصل معاه ونزل في الأسعار علشان عامل حسابه مايبقاش خسران في كل الحالات".