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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الحلو يحيى حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بالأوبرا الليلة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:37 ص
المطرب محمد الحلو
المطرب محمد الحلو
حسن أمين
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يحيي المطرب محمد الحلو حفلا غنائيا على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب وفرقته، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويقدم المطرب خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة القديمة والحديثة مثل "عظيمة يا مصر"، و"يا حبيبي"، و"الوسية"، و"يا حبيبي"، و"جت من الغريب"، و"عراف"، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.

وسيبقى حفل محمد الحلو فاصلا غنائيا خاصا لمطربي ونجوم الأوبرا، يقدم من خلاله عددا من مؤلفات وألحان الطرب العربى يؤديها كل من سارة سحاب، وآيات فاروق، والعازفون محمود بدير (تشيللو)، نبيل برجاس (ناى)، نادر أنيس، محمد ظهير (كمان) وأحمد النجار (كى بورد).

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