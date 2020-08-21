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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«احترس من كورونا».. 10 نصائح للطلاب قبل امتحانات الدور الثانى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:42 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نوران إمام
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تبدأ غدًا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث استعدت وزارة التربية والتعليم، وشددت على الإجراءات الوقائية.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الدور الثاني إلى (110900) طالب وطالبة، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة استعدت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في ضوء الإجراءات الاحترازية.

الـ"دستور" يقدم 10 نصائح للطلاب للوقاية من فيروس كورونا، وفقًَا لما قاله الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية.

1- تجنب المصافحة باليدين، لأنها أولى خطوات انتقال الفيروس إلى جسمك.

2- تأكد من نظافة المقعد الذي تجلس عليه وحاول تنظيفه مرة أخرى بنفسك لتأكيد نظافته.

3- تجنب ملامسة الوجه والعينين والأنف وإذا أردت العطس قم بوضع منديل على فمك وأنفك وتخلص منه على الفور.

4- إذا استعملت منديلا تخلص منه فورًا حفاظًا على صحتك وصحة زملائك.

5- لا تخلع الكمامة فالفيروس ينتقل عبر التنفس، لذلك التزم بارتداء الكمامة.

6- تأكد من تهوية المكان واحرص على فتح جميع النوافذ لتجديد التهوية.

7-ارتدِ قفازين، وعند الخروج من اللجنة قم بخلعهما وارتدِ قفازين جديدين.

8-احرص على اصطحاب الكحول الخاص بك وتأكد أن نسبته أكثر من 70%.

9- اجلب مستلزماتك الشخصية وتجنب تبديلها مع أي شخص.

10- حافظ على المسافة بينك وبين زميلك، حيث تكون المسافة لا تقل عن متر واحد، فالعدد في اللجنة لن يقل عن 14 طالبا.

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