ماجد الكدوانى ينهى تصوير «مش أنا».. ومشروع جديد مع عمرو سلامة

انتهى الفنان ماجد الكدواني من تصوير فيلم "مش أنا" خلال الأيام الماضية والذي يشارك في بطولته مع الفنان تامر حسني، ودخل العمل مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر من فريق العمل لـ"الدستور" إن "الكدواني" يستعد للتحضير لعمل فني جديد يتعاون خلاله مع المخرج عمرو سلامة، ويعكف خلال الفترة الحالية على التجهيز له، ومن المقرر الإفصاح عن كل تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.وأضاف المصدر أن عمرو سلامة يعمل خلال الفترة الحالية على ترشيح باقي أبطال الفيلم، ومعاينة أماكن التصوير، ليكون جاهزًا لانطلاق تصويره خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أنه سيكون مفاجأة حيث يتخلى "الكدواني" خلاله عن الكوميديا تمامًا، فتدور أحداثه في إطار الساسبنس.