رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد الكدوانى ينهى تصوير «مش أنا».. ومشروع جديد مع عمرو سلامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:22 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
انتهى الفنان ماجد الكدواني من تصوير فيلم "مش أنا" خلال الأيام الماضية والذي يشارك في بطولته مع الفنان تامر حسني، ودخل العمل مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من فريق العمل لـ"الدستور" إن "الكدواني" يستعد للتحضير لعمل فني جديد يتعاون خلاله مع المخرج عمرو سلامة، ويعكف خلال الفترة الحالية على التجهيز له، ومن المقرر الإفصاح عن كل تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن عمرو سلامة يعمل خلال الفترة الحالية على ترشيح باقي أبطال الفيلم، ومعاينة أماكن التصوير، ليكون جاهزًا لانطلاق تصويره خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أنه سيكون مفاجأة حيث يتخلى "الكدواني" خلاله عن الكوميديا تمامًا، فتدور أحداثه في إطار الساسبنس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

«التعليم» توضح حقيقة ما تردد عن ملامح خطة العام الدراسى الجديد

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

علماء يحددون سبب الإصابة أكثر من مرة بعدوى كورونا

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالي يفاقم أعراض الدوالي

عالم فلك روسى يكتشف مذنبًا وكويكبًا جديدين

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية