«الوزراء»: لا صحة لانتشار أسماك فاسدة بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول غياب الرقابة على أسواق الأسماك مما تسبب في انتشار الفاسدة.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.وفي سياق متصل، فقد تم طرح مواقع بحرية للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تطوير إنتاج أقدم مزرعة سمكية بكفر الشيخ ورفع إنتاجية عدد كبير من المزارع للوصول إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030، كما تم طرح مواقع للاستزراع البحري، إلى جانب تطوير ورفع إنتاجية المزارع، ويتم حاليًا تطوير مزرعة الزاوية بالحامول بكفر الشيخ، وهي من أقدم مزارع الإنتاج السمكي، حيث تبلغ مساحة المزرعة 150 فدانًا، وبها 47 حوضًا، وسيتم رفع إنتاجيتها إلى 1500 طن، لتعود أحدث مزرعة استرشادية لاستزراع أسماك (البلطي والبوري والطوبار والمبروك)، بإنتاجية غير مسبوقة تصل لـ9 أطنان في الفدان، على أن يتم رفع إنتاجية المزرعة من 8 إلى 10 أطنان للفدان، خاصة بعد تصغير مساحة الأحواض إلى 4 أفدنة باستخدام زريعة سمكية من مفرخ المزرعة الذى يعمل بطاقة إنتاج تصل 6 ملايين زريعة سنويًا.