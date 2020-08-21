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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لإنجي علي في عيد ميلاد علا رشدي (صورة)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:33 ص
إنجي علي
إنجي علي
ياسمين عباس
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شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها، صورا جديدة من عيد ميلاد الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية إنجي علي، بصحبة الفنانة منى زكي، والفنان أحمد السعدني، والفنانة علا رشدي، وزوجها الفنان أحمد داوود، وعلقت على الصور قائلة: "ناس جميلة، ليلة جميلة، أسعد عيد ميلاد لعلا رشدي اتمنى لك الأحلى دائمًا حبيبتي"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي، مشاركتها في مسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، ودنيا ماهر، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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