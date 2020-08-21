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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنفوجراف.. الإحصاء: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:33 ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي
أميرة ممدوح
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سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي 37.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وبلغت 6 مليارات دولار2016 مقابل 5.7 مليار دولار عام 2015 بنسبة رتفاع قدرها 5.3%، وسجلت 7.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 28.3 % عن عام 2016، وبلغت 9 مليارات دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 % عن عام 2017، وسجلت 9.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 % عن عام 2018 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر خلال عام 2019 بقيمة 1.7 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار، ثم إسبانيا مليار دولار، ثم مالطا 893.5 مليون دولار، ثم اليونان 707.5 مليون دولار، ثم فرنسا 655.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 611.1 مليون دولار، ثم هولندا 536.5 مليون دولار، ثم بلجيكا 345.5 مليون دولار، وأخيرًا سلوفاكيا 202.9 مليون دولار.

وجاء الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية على رأس قائمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.4 مليار دولار وبنسبة 37.2 % من إجمالي صادرات مصر لهذه الدول خلال عام 2019، تليها المنتجات الكيماوية والبلاستيك 1.5 مليار دولار بنسبة 16.3 %، ثم المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 1.2 مليار دولار بنسبة 12.9 %، ثم الخيوط والألياف النسيجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس 965.5 مليون دولار بنسبة 10.5 %، ثم الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل 922.4 مليون دولار بنسبة 10 %، ثم المنتجات المعدنية 595 مليون دولار بنسبة 6.5 %، ثم مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج 307.8 مليون دولار بنسبة 3.3 %، وأخيرًا المطاط والجلود والأخشاب والمواد النباتية والورق 166.7 مليون دولار بنسبة 1.8 %.
إنفوجراف.. الإحصاء: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى
إنفوجراف.. الإحصاء: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى
إنفوجراف.. الإحصاء: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى
إنفوجراف.. الإحصاء: 37.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى

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