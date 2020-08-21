محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة فى الإسكندرية

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط في كل المجالات الحفاظ على صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة، خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلًا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات.وفي هذا الإطار تعاونت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مع عدد من الجهات المعنية ولمدة ستة أيام على التوالي وشنت حملات تفتيشية موسعة؛ للوقوف على مدى التزام المراكز الخاصة لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المراكز، فضلًا على حصولها على التراخيص والاشتراطات اللازمة للعمل في هذا المجال.وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير محاضر فورية لعدد من هذه المراكز نتيجة لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم ضبط عدد منها تُدار دون ترخيص من الجهات المعنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز والتي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين.وشارك في هذه الحملات المهندس الكيميائي أحمد حسن من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.