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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدين العام لبريطانيا يتجاوز 2000 مليار إسترليني للمرة الأولى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:12 ص
الدين العام لبريطانيا
الدين العام لبريطانيا
وكالات
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تجاوز الدين العام لبريطانيا في نهاية يوليو عتبة الألفي مليار جنيه استرليني للمرة الأولى، بينما ارتفعت مبيعات المفرق إلى أعلى من المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة.

وتشهد المالية العامة البريطانية تراجعا سريعا بسبب كلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ الدين العام 2004 مليار جنيه الشهر الماضي، بزيادة 227،6 مليارا عما كان عليه قبل عام. وقد بات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100،5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.

وأنفقت الحكومة البريطانية عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150،5 مليار جنيه بين ابريل ويوليو.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز ال300 مليار في ميزانية 2020-2021 (تنتهي في نهاية مارس).

وقال وزير المال في بيان نشر الجمعة إن "الأزمة شكلت ضغطا هائلا على المالية العامة بينما تضرر اقتصادنا ونتخذ إجراءات لدعم ملايين الوظائف والشركات".

وأضاف أنه "بدون هذه المساعدة كانت الأمور ستكون أسوأ".

وحذر من أنه بهدف تصحيح وضع المالية العامة، من الضروري "اتخاذ قرارات صعبة" بدون أن يضيف أي تفاصيل.

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