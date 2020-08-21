«التعليم» توضح حقيقة ما تردد عن ملامح خطة العام الدراسى الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد عن ملامح خطة الوزارة عن العام الدراسي الجديد.وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية، أن كل ما يتم نشرة اجتهادات ولم تعلن وزارة التعليم شيئًا إلى الآن.كان قد تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي خطة ملامح وزارة التربية والتعليم عن خطة العام الدراسي الجديد.