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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:15 ص
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري، الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه قد تمت زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد، مُشددةً على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، فإن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة تصل إلى 46%، وهذه المؤشرات تؤكد الالتزام التام بمنح كل المستفيدين حقوقهم، كما أنه يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

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