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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحصيل 2.8 مليار جنيه رسوم بجمارك «الدخيلة والسخنة» في يوليو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:08 ص
جمارك
جمارك
راندا التوني
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استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

و تلقى وزير المالية تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، يوضح أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 571 مليونًا و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و261 مليونًا و19 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر يوليو الماضي نحو 2 مليار و840 مليونًا و333 ألف جنيه.


وأوضح أضاف التقرير الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يوليو الماضي.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و819 بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من: «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، والمواد الكيماوية، والمواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و264 مليونًا و765 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 10 ملايين و467 ألف جنيه.

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