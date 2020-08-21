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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 277 ألف حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:05 ص
إزالة حالة تعد على
إزالة حالة تعد على نهر النيل
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ (277،268) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

فضلا عن إزالة (629) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (105) إزالات، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (487) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (37) إزالة على منافع الصرف.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

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