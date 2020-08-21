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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفن جثة غريق جديد بشاطئ أبو يوسف بالإسكندرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:04 ص
جثة غريق
جثة غريق
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثه شاب من محافظة المنوفية، لقي مصرعه غرقا عقب نزوله مياه البحر بشاطئ أبو يوسف المغلق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود حالة غرق بشاطئ أبو يوسف.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة، وتبين غرق "أ. ع. ح"، 19 سنة، مقيم بشبين الكوم محافظة المنوفية، وتم انتشال جثمانه علي بعد أمتار من مكان غرقه، وإنقاذ والده بواسطة مشرفي الشواطئ بتلك المنطقة والذي نزل لإنقاذ نجله من الغرق، وذلك لأن الغريق نزل في مكان خطر ولم يكن متواجد أحد علي الشاطئ المغلق، وتم نقل الجثة الي المشرحه تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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