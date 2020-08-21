775 حالة شفاء جديدة من كورونا فى باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، تسجيل 775 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة أن عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا قد بلغت 273 ألفا و579 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.