روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4870 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 946 ألفا و976 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 690 إصابة في العاصمة موسكو، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ181 إصابة، فيما تعافى 5817 شخصا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 761 ألفا و330 شخصا.وأضاف أنه تم تسجيل 90 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 16189 شخصا.