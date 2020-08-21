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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:08 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4870 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 946 ألفا و976 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 690 إصابة في العاصمة موسكو، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ181 إصابة، فيما تعافى 5817 شخصا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 761 ألفا و330 شخصا.

وأضاف أنه تم تسجيل 90 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 16189 شخصا.

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