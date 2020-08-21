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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ريهام سعيد عن بوسى: الست دى جدعة جدًا (صورة)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:02 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
ياسمين عباس
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شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها، اليوم الجمعة، صورة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريهام" فى الصورة برفقة المطربة بوسي، وعلقت عليها قائلة: "الست دي جدعة جدًا ووحشتني أوي، بوسي كلنا بنحبك"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.

وكانت نشرت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بأحد الشواطئ بمنطقة "مارينا"، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.

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