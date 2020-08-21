ريهام سعيد عن بوسى: الست دى جدعة جدًا (صورة)

وكانت نشرت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بأحد الشواطئ بمنطقة "مارينا"، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.





شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها، اليوم الجمعة، صورة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "ريهام" فى الصورة برفقة المطربة بوسي، وعلقت عليها قائلة: "الست دي جدعة جدًا ووحشتني أوي، بوسي كلنا بنحبك"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.