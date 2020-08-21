رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الشعب الجمهوري التركي يعلن استعداده لانتخابات الرئاسة مبكرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:53 ص
رئيس الحزب كمال كليتشدار
رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو
أبوزيد على
طباعة
كشف أركان أيدين، نائب مدينة بورصة التركية عن حزب الشعب الجمهوري، أن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، طالبه بالاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، موضحا أن "أوغلو" طالبه بأن يستمر في إتقان مهامه، والاستعداد في أي وقت لأي انتخابات رئاسية مبكرة، ووفقًا لما أورده موقع «سوزجو» التركي.

على الجانب الآخر، قال رئيس حزب السعادة التركي المعارض، تمل كرم الله أوغلو، إن الحكومات النزيهة، في الظروف الطبيعية، تلجأ إلى الانتخابات المبكرة لاكتساب حب الشعب، في حالة وجود خلل في الموازين العامة للدولة، لكنه يعتقد أن البلاد ليست في أوقات طبيعية.

وذكر الموقع أن كرم الله أوغلو، أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة في هذه الأوقات، لأنه ليس هناك حزب يعلم جيدًا أنه سيخسر ويدخل الانتخابات بكامل إرادته، مشيرًا إلى أن تركيا ليست في وضع طبيعي بسبب حزب العدالة والتنمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

تحصيل 33 مليون جنيه «مخالفات بناء» من مواطن فى كفر الشيخ

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية