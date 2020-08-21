حزب الشعب الجمهوري التركي يعلن استعداده لانتخابات الرئاسة مبكرة

كشف أركان أيدين، نائب مدينة بورصة التركية عن حزب الشعب الجمهوري، أن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، طالبه بالاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، موضحا أن "أوغلو" طالبه بأن يستمر في إتقان مهامه، والاستعداد في أي وقت لأي انتخابات رئاسية مبكرة، ووفقًا لما أورده موقع «سوزجو» التركي.على الجانب الآخر، قال رئيس حزب السعادة التركي المعارض، تمل كرم الله أوغلو، إن الحكومات النزيهة، في الظروف الطبيعية، تلجأ إلى الانتخابات المبكرة لاكتساب حب الشعب، في حالة وجود خلل في الموازين العامة للدولة، لكنه يعتقد أن البلاد ليست في أوقات طبيعية.وذكر الموقع أن كرم الله أوغلو، أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة في هذه الأوقات، لأنه ليس هناك حزب يعلم جيدًا أنه سيخسر ويدخل الانتخابات بكامل إرادته، مشيرًا إلى أن تركيا ليست في وضع طبيعي بسبب حزب العدالة والتنمية.