أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟.. وزير التنمية يجيب

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المحافظين باستمرار المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.وأوضح "شعراوي"، أن جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى، عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات.