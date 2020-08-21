رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟.. وزير التنمية يجيب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:11 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المحافظين باستمرار المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح "شعراوي"، أن جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى، عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبدالرحمن أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية