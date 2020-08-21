688 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.. وتحصيل 3.8 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بالمحافظات حوالي ٦٨٨ ألف طلب، مشيرًا إلى أن إجمالي المتحصلات المالية بلغت حوالي ٣.٨ مليار جنيه حتى ١٨ أغسطس الجاري.وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها المحافظون والقيادات المحلية في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس مجلس الوزراء، عبر تقارير يومية.وطالب شعراوي المحافظين باستمرار بذل كل الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كل الطلبات.