تحصيل 33 مليون جنيه «مخالفات بناء» من مواطن فى كفر الشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.وأضاف شعراوي أن المواطن "ع. م. م. ع" تقدم وكيلًا عنه بتسعة طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم "5".وأوضح أنه تمت معاينة المباني المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حدة وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذي أعلنته المحافظة.