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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصيل 33 مليون جنيه «مخالفات بناء» من مواطن فى كفر الشيخ

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:59 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبوالمحاسن
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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف شعراوي أن المواطن "ع. م. م. ع" تقدم وكيلًا عنه بتسعة طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم "5".

وأوضح أنه تمت معاينة المباني المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حدة وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذي أعلنته المحافظة.

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