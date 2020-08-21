حصول 220 مرفق مياه على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد مرافق مياه الشرب الحاصلة على شهادة "الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM" من المحطات والشبكات، بلغ 220 مرفقا، بعد تجديد حصول محطة مياه المنشية 2 بالإسكندرية على الشهادة أمس عبر "الفيديو كونفراس".وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق لتحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم تجديد حصول محطة مياه المنشية 2 على شهادة الاعتماد الدولية في الإدارة الفنية للتنمية المستدامة "T.S.M" للمرة الثالثة، والخامسة على مستوى الشركات التابعة.وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها ومراقبة العنابر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن حصول محطة مياه المنشية 2 على شهادة "TSM" يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة.وأضاف" جابر" أن الحصول على الشهادة يأتي بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب، لتصل الطاقة التصميمية للمحطة لـ240 الف متر مكعب في اليوم.وأكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، أن شركة مياه الإسكندرية كان لها الريادة في نظام تحليل بيانات المحطات علي مستوى الشركات التابعة، وطالب بوضع آليات متطورة وتفعيل أحدث البرامج لدعم سياسة تحليل بيانات ومعلومات كل محطة من أجل الارتقاء بكفاءة التشغيل والإنتاج والصيانة على النحو المطلوب.ووجه الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة "لفيديو كونفرانس"، ما أسهم في تحسين واستدامة الخدمات المقدمة ضمن خطة التحول الرقمي تمهيدا لإطلاق المنصة الرقمية لـ "TSM".