مرشحة للانتخابات في بيلاروسيا تدعو لمواصلة الإضرابات

دعت مرشحة الانتخابات في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، عمال كبرى الشركات في البلاد إلى الاستمرار في الإضرابات.ووجهت تيخانوفسكايا، رسالة مصورة دعت فيها عمال كبرى الشركات في البلاد الى مواصلات الإضراب والاحتجاجات، قائلة "أعزائي مواطني بيلاروسيا، موظفي "إم ت ز" و"غرودنازوتا" والشركات الأخرى، أنتم رمز لبيلاروسيا الحرة الجديدة، ومستقبل بيلاروسيا، ومستقبل أطفالنا يعتمد الآن على وحدتنا وتصميمنا، لذلك أطلب منكم الاستمرار وتوسيع الإضرابات".ودعت المرشحة -حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.وكانت عدد من شركات البلاد قد أعلنت عن إضراب في صفوف العمال مما أدى لتوقف الإنتاج، في الوقت الذي قدرت فيه السلطات حجم الخسائر الناتجة عن الإضرابات بالضئيل.وبحسب تصريحات لرئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، فإن جميع المؤسسات المؤثرة على اقتصاد البلاد تعمل بشكل طبيعي.كما يواصل جميع الموظفين العمل في محطة الطاقة النووية البيلاروسية. وبدوره، أوقف مصنع المعادن البيلاروسي (BMZ) مؤقتا تشغيل الأفران العالية، لكنه أعادها بعد ذلك إلى التشغيل الطبيعي.يذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عامًا)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب والمواجهات مع رجال الشرطة، وقد قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.