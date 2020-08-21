رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشحة للانتخابات في بيلاروسيا تدعو لمواصلة الإضرابات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:31 ص
سفيتلانا تيخانوفسكايا،
سفيتلانا تيخانوفسكايا،
أ ش أ
طباعة
دعت مرشحة الانتخابات في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، عمال كبرى الشركات في البلاد إلى الاستمرار في الإضرابات.

ووجهت تيخانوفسكايا، رسالة مصورة دعت فيها عمال كبرى الشركات في البلاد الى مواصلات الإضراب والاحتجاجات، قائلة "أعزائي مواطني بيلاروسيا، موظفي "إم ت ز" و"غرودنازوتا" والشركات الأخرى، أنتم رمز لبيلاروسيا الحرة الجديدة، ومستقبل بيلاروسيا، ومستقبل أطفالنا يعتمد الآن على وحدتنا وتصميمنا، لذلك أطلب منكم الاستمرار وتوسيع الإضرابات".

ودعت المرشحة -حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.

وكانت عدد من شركات البلاد قد أعلنت عن إضراب في صفوف العمال مما أدى لتوقف الإنتاج، في الوقت الذي قدرت فيه السلطات حجم الخسائر الناتجة عن الإضرابات بالضئيل.

وبحسب تصريحات لرئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، فإن جميع المؤسسات المؤثرة على اقتصاد البلاد تعمل بشكل طبيعي.

كما يواصل جميع الموظفين العمل في محطة الطاقة النووية البيلاروسية. وبدوره، أوقف مصنع المعادن البيلاروسي (BMZ) مؤقتا تشغيل الأفران العالية، لكنه أعادها بعد ذلك إلى التشغيل الطبيعي.

يذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عامًا)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب والمواجهات مع رجال الشرطة، وقد قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (فيديو)

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية