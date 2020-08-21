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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بقتل جاره بعين شمس للجنايات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:28 ص
المتهم
المتهم
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل جاره لسرقته.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، بالعثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبها "جروح متفرقة"، وبسؤال شقيقته، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قررت بأنها حال حضورها للاطمئنان على شقيقها اكتشفت وفاته واختفاء 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه وحافظة نقوده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، "له معلومات جنائية "، مقيم بذات العقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لإقامته بذات العقار محل سكن المجنى عليه وعلمه بعدم تواجده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقة محتوياتها، وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله الشقة بتواجد المجني عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجني عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى خاصين بالمجنى عليه)، ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده المتهم ضبط كافة المسروقات، وكذلك سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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