راهبتان جديدتان في دير العذراء بأمريكا

ترأس الأنبا كاراس نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رهبنة راهبتين جديدتين في دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب في أوهايو بأمريكا.كما غير الأنبار كاراس الشكل الرهباني لبقية الراهبات الموجودات بالدير، ليتلقبن جميعهن باسم الدير كما ودشن المعمودية بالكنيسة الجديدة بالدير.ومن ناحية أخرى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية غدًا بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، وكان قد بدأ الأقباط الأرثوذكس «صوم السيدة العذراء مريم»، يوم الجمعة 7 أغسطس الماضي، والذي يستمر على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم 22 من الشهر نفسه.وفتحت الأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء أبوابها للزائرين، مع بدء صوم السيدة العذراء وتختتم استقبالهم مع ختام فترة الصوم، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.ويُعد صوم العذراء هذا العام صوما استثنائيا على الإطلاق، حيث تقتصر صلوات نهضة "العذراء" على الكهنة والشمامسة فقط، بعد أن كانت نهضاتها السنوية تتعدى الآلاف من حضور الشعب القبطي بالكنائس.وصوم العذراء، هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الآخر يصوم خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبي طلباتهم.