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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:56 ص
ثروت الخرباوى
تصوير: نادر نيبل
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