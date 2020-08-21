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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:48 ص
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة، اليوم الجمعة وذلك لمدة 15 ساعة.

وأوضحت الشركة أن هذه المناطق هى "منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر".

كما أكدت أن الانقطاع سيستمر لمدة 16 ساعة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة الموافق 21-8-2020، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد.

وأهابت محافظة القاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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