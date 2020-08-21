لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

أحيا المنشد محمود التهامي، حفلًا أقيم، مساء الخميس، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، بمركز الفنون، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والشعراء.وظهر فى الحفل، لأول مرة، يس محمود التهامى، والثائر الحق محمود التهامى، ضمن فريق الكورال الخاص بالشيخ محمود، وقد لاقى وجودهما على المسرح إعجاب الجمهور، خاصة أدائهما الرائع رغم صغر سنهما.وداعبهما الشيخ محمود قائلًا: "عليهم فلوس،هشغلهم بيها".