ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و244 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم الخميس 2797 عينة من عدة مختبرات، وجاءت نتائجها 2553 عينة سالبة، و244 عينة موجبة، بينها 150 حالة جديدة، و94 حالة لمخالطين، منوهًا بأنه تماثل للشفاء 29 حالة.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات منذء بدء تفشي الفيروس بالبلاد بلغ حتى الآن 9،707، منها 8487 حالات نشطة، و1047 حالة متعافية، فيما بلغت الوفيات 173 حالة.وفي السياق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، إن حالات الإصابة بكوفيد-19 في ليبيا زادت بأكثر من 15 ضعفًا في أقل من شهرين، مشيرة إلى أن الحالات ارتفعت من 571 في يونيو الماضي إلى أكثر من 9 آلاف حالة اليوم.وأشار، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، في ختام زيارته لليبيا هذا الأسبوع، إلى إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية في وقت يهدد فيه كورونا الانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين في دوامة الفوضى.