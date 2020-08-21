الأنبا باخوم يكرم خريجى الثانوية بمنطقة الدلتا

احتفل صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته، بمشاركة الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم.وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.