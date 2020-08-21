حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 21 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال أو الانطباعات، تحت تأثير القمر من برج الميزان الصديق يَعتمد الجميع على كُلّ كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.