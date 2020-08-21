حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 21 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تكون قادرًا على ضبط انفعالاتك، إلا أن الجو يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جدًا.عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.صحيًا: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.