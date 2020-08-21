حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 أغسطس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من الميزان ما يجعلك تعيش توترًا وتأسفًا، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.عاطفيًا: أدعوك إلى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك.صحيًا: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعودًا.مهنيًا: كن مستعدًا لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعًا إيجابيًا عنك.عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.مهنيًا: توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جوابًا عن طروحات سابقة.عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.مهنيًا: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.عاطفيًا: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.مهنيًا: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل.عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.مهنيًا: تكون قادرًا على ضبط انفعالاتك، إلا أن الجو يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جدًا.عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.صحيًا: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.مهنيًا: يحمل هذا اليوم بعض الحلول ويرطّب الأجواء ويشير إلى السلام ويكون التناغم واضحًا يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة.عاطفيًا: تعيش أسرارًا في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك.صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.مهنيًا: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.عاطفيًا: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.مهنيًا: تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد.عاطفيًا: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.صحيًا: تورم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.مهنيًا: قد يعترض أحدهم على مشاريعك وتوجيهاتك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلبًا في ثقته بالنفس فتعيد الحسابات.عاطفيًا:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب.صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك.مهنيًا: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال أو الانطباعات، تحت تأثير القمر من برج الميزان الصديق يَعتمد الجميع على كُلّ كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.مهنيًا: كل شيء يسير بصورة أصحّ وأفضل في العمل، كما في حياتك الشخصية.عاطفيًا: احذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلًا وافتح قلبك للحبيب من جديد.صحيًا: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.