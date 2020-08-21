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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 أغسطس 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:35 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من الميزان ما يجعلك تعيش توترًا وتأسفًا، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.
عاطفيًا: أدعوك إلى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك.
صحيًا: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعودًا.

الثور
مهنيًا: كن مستعدًا لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعًا إيجابيًا عنك.
عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.
صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.

الجوزاء
مهنيًا: توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جوابًا عن طروحات سابقة.
عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.
صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.

السرطان
مهنيًا: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.
عاطفيًا: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.
صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.

الأسد
مهنيًا: الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل.
عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.
صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.

العذراء
مهنيًا: تكون قادرًا على ضبط انفعالاتك، إلا أن الجو يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جدًا.
عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.
صحيًا: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.

الميزان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم بعض الحلول ويرطّب الأجواء ويشير إلى السلام ويكون التناغم واضحًا يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة.
عاطفيًا: تعيش أسرارًا في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك.
صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.

العقرب
مهنيًا: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.
عاطفيًا: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.
صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.

القوس
مهنيًا: تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد.
عاطفيًا: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.
صحيًا: تورم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.

الجدي
مهنيًا: قد يعترض أحدهم على مشاريعك وتوجيهاتك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلبًا في ثقته بالنفس فتعيد الحسابات.
عاطفيًا:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب.
صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك.

الدلو
مهنيًا: أجواء جميلة ونجاح في الأعمال أو الانطباعات، تحت تأثير القمر من برج الميزان الصديق يَعتمد الجميع على كُلّ كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.
عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.
صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.

الحوت
مهنيًا: كل شيء يسير بصورة أصحّ وأفضل في العمل، كما في حياتك الشخصية.
عاطفيًا: احذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلًا وافتح قلبك للحبيب من جديد.
صحيًا: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.

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