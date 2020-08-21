الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيالبر الرئيسي في 20 أغسطس، مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين أيضا 23 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 20 أغسطس 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.