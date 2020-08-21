الليلة.. محمد الحلو ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة

مجموعة من العلامات الغنائية البارزة للنجم محمد الحلو٬ يقدمها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ على مسرح النافورة من بينها:عراف، صدقي إحساسك، يا حبيبى٬ حتتساوى، ليالى الحلمية، القلب حب وتاه، قلبى على طيرى، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقًا وغيرها.يسبقه فاصل لكوكبة من مؤلفات وألحان الطرب العربى يؤديها كل: من سارة سحاب٬ آيات فاروق والعازفين محمود بدير ــ تشيللو٬ نبيل برجاس ــ ناى، نادر أنيس ومحمد ظهير ــ كمان٬ أحمد النجار ــ كى بورد.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الإلتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.