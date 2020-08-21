رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فضيحة فساد كبرى تطال 3 رؤساء سابقين فى المكسيك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:14 ص
بيميكس
بيميكس
وكالات
طباعة
أثارت الإفادات المسربة لإيميليو لوسويا، المدير السابق لشركة النفط الوطنية المكسيكية "بيميكس" فضيحة كبرى متعلقة بالفساد، طالت 3 رؤساء سابقين للدولة إضافة إلى وزراء وبرلمانيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تتألف الوثيقة المسربة من 63 صفحة، يتحدث فيها لوسويا المتهم بحصوله على رشاوى من شركة "أوديبريخت" البرازيلية لأعمال البناء، عن تورط كبار المسؤولين في الدولة المكسيكية في عمليات كبرى لاختلاس أموال وتلقي الرشاوى.

ويشير لوسويا في إفاداته، التي قدمها للنيابة العامة في إطار صفقته مع التحقيق، إلى أن أعمال "أوديبريخت" كانت تتخطى حدود الفساد العادي والحصول على عقود مقابل الرشاوى، وإنما كانت الشرطة تؤثر على سياسات الحكومة في مجال الطاقة.

وحسب إفاداته، فإن المخالفات القانونية الكبرى بدأت في عهد الرئيس الأسبق فيليبي كالدورون الذي كان رئيسا من 2006 حتى 2012، حين حصلت شركة "براسكيم" التابعة لـ "أوديبريخت" على عقد لمدة 20 عاما مع "بيميكس" مع تخفيض غير مبرر قدره 25% على توريدات الإيثيلين، مما ألحق أضرار بشركة النفط المكسيكية قد تقدر بمليارات البيسو (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 22 بيسو مكسيكيا).

وكشف لوسويا كذلك حصوله على 4 ملايين دولار من شركة "أوديبريخت" بتوجيه من الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو وزير الخارجية في حكومته لويس فيديجاراي، لتمويل الحملة الانتخابية لبينيا نييتو، واختلاسه 1.5 مليون دولار منها بالاتفاق مع الأطراف الأخرى في الصفقة.

كما تحدث المدير السابق للشركة النفطية عن الفساد خلال إصلاح قطاع الطاقة المكسيكي في 2012-2013، حين تم دفع رشاوى قدرها 10 ملايين دولار لأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب عن اثنين من الأحزاب.

وأشار إلى أن وزير المالية والخارجية الأسبق فيديجاراي كان يشرف على توزيع الموارد بصورة غير شرعية على رجال الأعمال والسياسيين والمشرعين وتقديم الرشاوى مقابل إقامة العلاقات بين "أوديبريخت" وحكومة بينيا نييتو.

وحسب قوله، فكان الرئيس الأسبق الثالث، كارلوس ساليناس متورطا في الفساد، حيث كان يضمن حصول شركات تابعة لنجله على عقود نافعة.

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (فيديو)

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

الصور

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» ويوفر له فرصة عمل

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى

«سحر العلوم» محاضرة ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربى

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين