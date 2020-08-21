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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: مجلس الأمن سيرفض طلب واشنطن استئناف العقوبات ضدنا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:51 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عن ثقته من فشل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الأممية ضد بلاده.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الدبلوماسي الإيراني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نحن واثقون من أن هذا الاقتراح سيتم رفضه لأنه يناقض ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "نحن واثقون من أن لا شيء سيحدث بعد انقضاء ثلاثين يوما، لأن المجلس لا يؤيد هذا المطلب".

وسابقا اليوم، قدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق، من الناحية النظرية، عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، بالرغم من رفض قوى كبرى مثل روسيا والصين، للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات الاقتصادية على إيران.

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