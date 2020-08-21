المكسيك تشترى 2000 جرعة من لقاح كورونا الروسى

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، أن بلاده ستحصل على ما يقل عن ألفي جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة عليه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف إبرارد في تصريحات أدلى بها: "إنه خبر سار جدا لأننا سنكسب بذلك الوقت ولن تتنظر النهاية (نتائج اختبارات المرحلة الثالثة في بلدان أخرى)".وأكد أن أطباء في بلاده سيشاركون في اختبارات المرحلة الثالثة على لقاحين صينيين ولقاحات أمريكية وفرنسي-بريطاني ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المسجل في العالم كأول لقاح.وأشار إلى أن اللقاح الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" هو الأقرب الآن من هذه المرحلة وأن اختباراته ستنطلق في سبتمبر المقبل.وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قال إن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة للقاح الروسي.وأضاف أن روسيا توصلت إلى اتفاقات مع 5 دولة حول إنتاج اللقاح مشيرا إلى أن القدرات الإنتاجية المتوفرة لدى تلك البلدان تتيح لها تصنيع 500 مليون جرعة سنويا.