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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المدعي العام الأمريكى يصر على إعدام منفذ تفجير ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:33 ص
منفذ تفجير ماراثون
منفذ تفجير ماراثون بوسطن
وكالات
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أكد المدعي العام الأمريكي وليام بار تمسكه بعقوبة الإعدام بحق المواطن جوهر تسارنايف الشيشاني الأصل المدان مع أخيه تامرلان بتهمة تنفيذ هجوم ماراثون بوسطن عام 2013.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، يأتي تصريح بار بعد أن أسقطت محكمة استئناف فيدرالية في بوسطن، في نهاية يوليو الماضي، حكما بالإعدام كان قد صدر بحق تسارنايف.

وقال بار في حديث لوكالة "أسوشيتد برس":"سنفعل كل ما هو ضروري، سنذهب إلى المحكمة العليا وسنواصل المطالبة بعقوبة الإعدام".

وخلف هجوم بوسطن 3 قتلى وأكثر من 280 مصابًا.

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