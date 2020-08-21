«سحر العلوم» محاضرة ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربى

ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي٬ والذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري٬ تبث عبر تطبيق زووم٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ محاضرة بعنوان "سحر العلوم" ويقدمها الباحث حسن المسلم، وتتضمن مشاهدة مجموعة من أشهر الخدع البصرية للعين والدماغ، وتفسيرها؛ لفهم كيف خُدع دماغنا بهذه السهولة.ستجيب المحاضرة عن أسئلة عديدة مثل: لماذا انقسم البشر في مشاهدة لون الفستان الشهير؟ لماذا نرى ألوانًا - في صورةٍ ما - ليس لها وجودٌ من الأساس؟.في سياق متصل يليها في السابعة والنصف٬ محاضرة بعنوان "رؤية المخاطر الطبيعية بعدسة الرياضيات: من الزلازل إلى الأمراض المعدية" ويلقيها الدكتور أحمد البنا أستاذ مساعد قسم الهندسة المدنية والبيئية جامعة إلينوي.في هذه المحاضرة، يعرض البنا بعض الأمثلة على التقدم المحرز في النمذجة الميكانيكية للزلازل والتسونامي والأمراض المعدية مثل كوفيد -19. القدرة على نمذجة هذه الظواهر المعقدة تصبح مهمة بشكل استثنائي عندما تكون البيانات شحيحة أو غير كاملة كما هو الحال في حالات الزلازل الكبيرة وكذلك حالات تفشي الأمراض مع الاختبارات غير الكافية. أيضًا تتطرق المحاضرة إلى صحيح المفهوم الخاطئ المرتبط بتعيين مصطلح الكوارث الطبيعية على الأخطار الطبيعية.يذكر أن، أسبوع العلوم العربي هو مبادرة تهدف إلى نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي، من خلال محتوى وأنشطة تفاعلية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، یقدمها علماء وباحثون متخصصون، ومؤسسات علمية وبحثية من خلال منصة افتراضية تجمع العلماء، الباحثین، والمؤسسات العلمیة والبحثیة، والجمهور العام.