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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فورمولا 1.. تأجيل التغييرات فى ضبط المحركات لما بعد سباق بلجيكا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:55 ص
فورمولا
فورمولا
وكالات
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تؤجل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خطط القيود على ضبط المحركات في التجارب التأهيلية لما بعد جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي وصفها لويس هاميلتون، بطل العالم، أنها تهدف لإبطاء فريقه مرسيدس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، لم يصدر الاتحاد الدولي للسيارات التوجيهات الفنية لهذا الضبط، وقالت مصادر إنه من المحتمل تفعيلها في جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا.

وسيكون الهدف من القيود على ضبط المحركات هو استخدام الضبط ذاته في السباق والتجارب التأهيلية إذ تمنح الفرق سائقيها أقصى طاقة بالمحرك في التجارب التأهيلية وعدم فعل ذلك في السباقات من أجل الحفاظ على عمر وحدة الطاقة وكفاءتها.

وكان هاميلتون، الذي يتصدر الترتيب العام بفارق 37 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول، قال الأسبوع الماضي: "من الواضح أن الهدف هو إبطاء مرسيدس لكن لا أعتقد أن ذلك سيحقق النتيجة المرغوبة".

وأبلغ توتو فولف، رئيس مرسيدس، الصحفيين بعد جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد الماضي أن هذا الحظر على التجارب التأهيلية ربما سيصب في مصلحة فريقه خلال السباق.

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