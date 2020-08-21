محكمة فى كاليفورنيا تمهل أوبر وليفت لتعديل وضع سائقيها لتجنب الإغلاق

أصدر قاض في سان فرانسيسكو أمرًا بالإيقاف المؤقت لحكم قضائي يجبر عملاقي سيارات الأجرة أوبر وليفت على معاملة سائقيهم كموظفين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تعمل الإقامة الطارئة على تجنيب خدمات ليفت إغلاقًا وشيكًا في كاليفورنيا بسبب نزاع حول حقوق العمال، مع توقع أن تحذو أوبر حذوها.وحكم قاض في كاليفورنيا الأسبوع الماضي لصالح المدعي العام للولاية، ووجد أن شركتي ليفت وأوبر، أكبر شركات تقاسم الركوب، قد أخطأتا في تصنيف السائقين كمقاولين مستقلين وطالب الشركتين بإعادة تصنيف سائقيها كموظفين.واستأنفت الشركتان القرار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة وستتمكن شركتي خدمة الركاب الان من الاستمرار في معاملة سائقيها كمقاولين مستقلين في الوقت الذي تستمع المحكمة لاستئنافهما في أكتوبر المقبل، وبينما ينظر الناخبون في الولاية في اقتراح إجراء اقتراع بشأن هذه القضية في نوفمبر.وفي وقت سابق، قالت ليفت إنها ستعلق عملياتها في كاليفورنيا يوم الخميس عند منتصف الليل لأنها لا تستطيع تلبية المطالب، مهددة بوقف آلاف السائقين عن العمل وتعطيل وسائل النقل للكثيرين.وقالت ليفت إن إعادة تصنيف العمال "يتطلب إصلاحا شاملا لنموذج العمل بأكمله - إنه ليس أمرا مفتاحا يمكن قلبه بين عشية وضحاها".