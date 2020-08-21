الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا غنائيًا يحييه النجم مدحت صالح، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه المكتبة ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري.ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أروع أيقونات "صالح" من مشواره الفني٬ من بينها: وحياة من خلقك وحماكي٬ نوري نور، الدنيا علمتني، أنا هوه أنا، البلياتشو، المليونيرات، كوكب تاني، قلب واحد، وعدى٬ أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى، وغيرها.كما قدّم مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها، إلى جانب عدد من أعمال التراث الغنائي لكبار الفنانين: حبيبي واحشني، تلات سلامات، يا حبيبي رد عليا.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.