الصين: مطالبة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران ليس له أساس قانونى

ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن مطالبة الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "ليس له اساس قانونى وحس سليم"، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا".وذكر البيان الصيني اليوم الجمعة أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2015 من الاتفاق النووي "لم يتم استدعاء آلية إعادة فرض العقوبات".وأضافت الصين أنها تعارض أي عقوبات أمريكية من جانب واحد.وفي نفس السياق أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبا في الاتفاق النووي الإيراني.وقال بوريل في بيان أصدره إثر إعلان الخارجية الأمريكية تسليمها بلاغا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات ضد إيران: "إنني أحيط علما بالإعلان الأمريكي حول ما يسمى بآلية إعادة تفعيل العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".