أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا فى أمريكا اللاتينية

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ250 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.ومنذ بداية تفشّي الوباء، سجّلت المنطقة البالغ عدد سكّانها زهاء 620 مليون نسمة ما مجموعه 6.463.245 إصابة بالفيروس بينها 250.969 حالة وفاة.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.