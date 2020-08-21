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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا فى أمريكا اللاتينية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:33 ص
كورونا في أميركا
كورونا في أميركا اللاتينية
وكالات
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تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ250 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء، سجّلت المنطقة البالغ عدد سكّانها زهاء 620 مليون نسمة ما مجموعه 6.463.245 إصابة بالفيروس بينها 250.969 حالة وفاة.

يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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