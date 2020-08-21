بعد إصابات «الفيصلى».. تعليق أنشطة كرة القدم بالأردن 14 يومًا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد، ابتداء من الجمعة 21 أغسطس، ولمدة 14 يومًا، بسبب تفشي جائحة كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا"، أوضح الاتحاد الأردني أن "ذلك جاء خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد، في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجهت خلال اجتماعها الأخير، بتفعيل لجنة الطوارئ برئاسة الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، للمتابعة الحثيثة لمستجدات الوضع والوبائي في المملكة، والتأكد من توفر كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لسلامة جميع أركان اللعبة والمجتمع المحلي، قبل أن يوعز الأمير علي، بتفعيل خطة طوارئ للتعامل مع التطورات، والاستناد إلى مؤشرات واضحة لمستويات الخطورة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، تجسيدا لأولوية السلامة العامة.ووفق إجراءات العزل والحجر والفحص الطبي المنتظم، للعديد من اللاعبين والكوادر العاملة بدوري المحترفين، ومع تفعيل خطة الطوارئ، تقرر تعليق دوري المحترفين وكافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين بما في ذلك كافة البطولات الأخرى والنشاطات الإدارية والدورات التدريبية في الاتحاد، مع استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي في المملكة وتقدير مدى تأثيره على مسار منافسات الدوري والأنشطة الكروية الأخرى قبل انتهاء مدة التعليق.وأكد الاتحاد، تواصل عمله وتنسيقه المباشر، مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات الرسمية المختصة، واستمراره بمتابعة سلامة اللاعبين المصابين وكوادر الأندية المشاركة وإحاطتهم بكافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة، لحين شفائهم التام وعودتهم للملاعب.كمال جدد الاتحاد ثقته واعتزازه الكبيرين، بوزارة الصحة وكوادرها الأكفاء، قياسا بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد متفاني، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وأبنائه الأعزاء.