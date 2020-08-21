تفحم ربة منزل وإصابة زوجها فى حريق بمنزلهما بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب زوجها إثر نشوب حريق بمنزلها في قرية خوالد أبوشوشة، بمركز أبوتشت شمالي قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها إثر نشوب حريق داخل منزل من طابق واحد بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إنه فور التوجه لموقع الحريق تبين وجود جثة بها حروق لربة منزل تدعى نورا عبدالجواد يس، 32 عاما، وإصابة طه الديب طاهر، 40 عامًا، زوجها باختناق.وأودعت الجثة ونقل المصاب إلى مستشفى، أبو تشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.