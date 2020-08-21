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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئاسة المسجد النبوى: ما يتم تداوله عن فتح الصلاة فى الحرم القديم «إشاعة»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:24 ص
المسجد النبوي
المسجد النبوي
وكالات
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صرح المتحدث باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان بن عبد الله العسيري، بأن ما يتم تداوله عن فتح المسجد والصلاة بالحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة مجرد "إشاعة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أوضح المسؤول أن الحديث يدور عن خبر قديم يعود تاريخه لعام 1428هـ، مشيرًا إلى أن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وتابع العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكدًا أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأشار المتحدث إلى أن "الزيارة للسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما- ما زالت معلقة"، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكدًا على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.

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